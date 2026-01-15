Nữ giám đốc TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh 'ăn chặn' 640 triệu

Theo kết quả điều tra, trong quá trình làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh, Phan Thị Thu Hường và cấp dưới đã lập khống hồ sơ, chứng từ giải ngân trái quy định nguồn ngân sách với số tiền gần 640 triệu.

Ngày 14/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973) và Võ Văn Hoài (SN 1973, đều trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra, Hường làm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh; Hoài làm kế toán trưởng trung tâm này.

Phan Thị Thu Hường cùng Võ Văn Hoài bị khởi tố.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh là đơn vị tuyển chọn, quản lý, sử dụng vận động viên, nhằm đào tạo, huấn luyện để giành thành tích cao, kỷ lục cho địa phương.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 7/2025, Hường và Hoài đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ, chứng từ giải ngân trái quy định nguồn ngân sách được hỗ trợ trên lĩnh vực thể dục, thể thao theo Nghị quyết 98/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 640 triệu đồng.

Việc này đã khiến các huấn luyện viên, vận động viên nhận được ít tiền hơn so với ngân sách đã chi, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của họ cũng như chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp.

Sau khi vào cuộc điều tra, PA03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan an ninh điều tra xử lý theo thẩm quyền.