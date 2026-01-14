Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

  • Thứ tư, 14/1/2026 18:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn 2 của vụ án "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, ngày 14/1/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

nguyen Chanh an, TAND cap cao, Da Nang, Nguyen Van Buong anh 1

Cơ quan điều tra VKSND tối cao công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, trước đó, ngày 24/12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương.

nguyen Chanh an, TAND cap cao, Da Nang, Nguyen Van Buong anh 2

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can.

Trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên các văn phòng luật; 9 bị cáo còn lại là các đương sự hoặc người nhà đương sự trong các vụ án, vụ việc có liên quan.

Hiện, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/co-quan-dieu-tra-vksnd-toi-cao-khoi-to-bat-tam-giam-nguyen-chanh-an-tand-cap-cao-tai-da-nang-191736.html

Phan Hải/Bảo vệ Pháp luật

nguyên Chánh án TAND cấp cao Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường Đà Nẵng nguyên Chánh án TAND cấp cao Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường

    Đọc tiếp

    Khoi to Tong giam doc Cong ty CP Do hop Ha Long va 3 nhan vien hinh anh

    Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và 3 nhân viên

    2 giờ trước 17:38 14/1/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 3 bị can là nhân viên công ty về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

    Tam giu 4 tan my pham khong ro nguon goc hinh anh

    Tạm giữ 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

    2 giờ trước 17:45 14/1/2026

    0

    Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau lập biên bản, tạm giữ lượng lớn hàng mỹ phẩm dạng kem không rõ nguồn gốc, yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý