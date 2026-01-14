Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong giai đoạn 2 của vụ án "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, ngày 14/1/2026, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Liên quan đến giai đoạn 1 của vụ án, trước đó, ngày 24/12/2025, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can.

Trong số 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, Thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên các văn phòng luật; 9 bị cáo còn lại là các đương sự hoặc người nhà đương sự trong các vụ án, vụ việc có liên quan.

Hiện, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.