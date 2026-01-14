Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giữ 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

  • Thứ tư, 14/1/2026 17:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau lập biên bản, tạm giữ lượng lớn hàng mỹ phẩm dạng kem không rõ nguồn gốc, yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan.

Ngày 14/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tam giu, 4 tan my pham, khong ro nguon goc anh 1

Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, lúc 15h30 ngày 13/1, Đội QLTT số 6 kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở xã Tân Hưng do bà V.N.T làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong khi tại điểm bán đang trưng bày và mua bán số lượng lớn mỹ phẩm.

Kiểm tra thực tế cho thấy tổng khối lượng mỹ phẩm dạng kem hơn 4 tấn. Trong đó, có 3.652 hộp loại 500 gram/hộp, tương đương 1.826 kg; còn lại là mỹ phẩm đóng trong túi nylon xếp vào thùng cát tông.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, bao bì của toàn bộ số mỹ phẩm nêu trên đều không có nguồn gốc, xuất xứ. Chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa này.

Sau khi lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng là mỹ phẩm dạng kem, Đội QLTT số 6 yêu cầu bà V.N.T tiếp tục làm việc với lực lượng chức năng để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan theo quy định.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://tienphong.vn/tam-giu-4-tan-my-pham-khong-ro-nguon-goc-post1812902.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Tạm giữ 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc Cà Mau Tạm giữ 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

    Đọc tiếp

    Khoi to Tong giam doc Cong ty CP Do hop Ha Long va 3 nhan vien hinh anh

    Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và 3 nhân viên

    2 giờ trước 17:38 14/1/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 3 bị can là nhân viên công ty về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

    Cong an vao cuoc vu 2 nhom nguoi xo xat tren pho o Nha Trang hinh anh

    Công an vào cuộc vụ 2 nhóm người xô xát trên phố ở Nha Trang

    3 giờ trước 17:27 14/1/2026

    0

    Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, 2 nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý