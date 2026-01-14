Tạm giữ 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau lập biên bản, tạm giữ lượng lớn hàng mỹ phẩm dạng kem không rõ nguồn gốc, yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục phối hợp để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan.

Ngày 14/1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn mỹ phẩm dạng kem không hóa đơn, chứng từ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, lúc 15h30 ngày 13/1, Đội QLTT số 6 kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở xã Tân Hưng do bà V.N.T làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong khi tại điểm bán đang trưng bày và mua bán số lượng lớn mỹ phẩm.

Kiểm tra thực tế cho thấy tổng khối lượng mỹ phẩm dạng kem hơn 4 tấn. Trong đó, có 3.652 hộp loại 500 gram/hộp, tương đương 1.826 kg; còn lại là mỹ phẩm đóng trong túi nylon xếp vào thùng cát tông.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, bao bì của toàn bộ số mỹ phẩm nêu trên đều không có nguồn gốc, xuất xứ. Chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa này.

Sau khi lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng là mỹ phẩm dạng kem, Đội QLTT số 6 yêu cầu bà V.N.T tiếp tục làm việc với lực lượng chức năng để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan theo quy định.