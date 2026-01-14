Tổng giám đốc Z Holding nhận mức án 30 năm tù

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù đối với bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc Công ty Z Holding) trong vụ án liên quan đến sữa giả Hiup.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding bị phạt 20 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Trong vụ án này, bị cáo La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt 26 năm tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding nhận mức án 18 năm về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt 28 năm tù.

Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo, đến cao nhất là 9 năm tù.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh.

HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025.

Đối với 3 nhóm tội danh sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền, có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, cùng sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Đối với tội sản xuất hàng giả, hành vi là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau, khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi vi phạm kế toán, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn nhưng dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo, các bị cáo đã khởi xướng với các đồng phạm lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống.

Tổng doanh thu thực tế là hơn 7.000 tỷ đồng , chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng , gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của Nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với tội rửa tiền, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng .