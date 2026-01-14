Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Thanh niên 18 tuổi kiếm thêm bằng 'nghề' buôn bán pháo hoa nổ

  • Thứ tư, 14/1/2026 14:17 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Công an xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ.

Tối 12/1/2026, tổ công tác phòng chống tội phạm của Công an xã Hòa Lạc tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Khi đến khu vực thôn 3, tổ công tác của Công an xã đã bắt quả tang đối tượng Lê Quang Thực (SN 2007, trú tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ) có hành vi buôn bán pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gồm 5 khối hình hộp là pháo hoa nổ có khối lượng 7,7 kg.

Thanh nien 18 tuoi, ban phao hoa no anh 1

Đối tượng Lê Quang Thực và tang vật thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đang trên đường mang pháo hoa nổ đi bán, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Số pháo này được Thực thỏa thuận bán cho khách với giá 7,6 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Thực để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

https://anninhthudo.vn/thanh-nien-18-tuoi-kiem-them-bang-nghe-buon-ban-phao-hoa-no-post635397.antd

Linh Nhi/An ninh thủ đô

