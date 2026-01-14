Bắt giữ đối tượng truy nã vừa từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 14/1, Công an xã Tân Quan (tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Lê Phước Hiệp (SN 2000) khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Lê Phước Hiệp có hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (cũ); nơi cư trú trước khi bỏ trốn: ấp Xa Cát, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản (nay là khu phố Xa Cát, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã ngày 2/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai) về tội "Cố ý gây thương tích".

Công an xã Tân Quan và các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Phước Hiệp (áo đen) tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Theo cơ quan Công an, ngày 28/1/2024, Hiệp cùng Lưu Thanh Phong (SN 1997, trú tại xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai) đến hát karaoke tại quán Z thuộc thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (cũ) này là xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình hát karaoke tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hiệp đã dùng dao chém gây thương tích cho anh Lưu Thanh Phương (em ruột Lưu Thanh Phong) với tỷ lệ tổn thương cơ thể 15%, đồng thời gây thương tích cho Phong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Hành vi của Lê Phước Hiệp đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích", trong quá trình cơ quan Công an tiến hành điều tra, đối tượng đã bỏ trốn sang Campuchia nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Điều tra viên đọc và giao quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Phước Hiệp.

Ngày 3/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và ban hành quyết định truy nã đối với Lê Phước Hiệp theo quy định.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tân Quan phát hiện đối tượng quay trở về Việt Nam nên đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng ngay khi vừa xuất hiện trên địa bàn xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phước Hiệp để tiếp tục điều tra, xử lý.

Gần như cùng thời điểm, tối 13/1, Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Ngọc Minh Trang (SN 2000, trú TP.HCM) tội mua bán trái phép chất ma túy để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bàn giao đối tượng Huỳnh Ngọc Minh Trang cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Huỳnh Ngọc Minh Trang phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố nhưng Trang đã bỏ trốn. Truy bắt không có kết quả nên ngày 19/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Ngọc Minh Trang. Ngày 13/1, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Biên Hòa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM bắt Trang khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Cùng ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, được tuyên truyền, vận động, đối tượng Chu Thái Anh (SN 1998, quê tỉnh Lâm Đồng) đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.

Đối tượng Chu Thái Anh đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước đó, ngày 18/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Chu Thái Anh về tội "Tham ô tài sản". Trong thời gian bị truy nã, đối tượng đã bỏ trốn và lẩn trốn tại nhiều địa phương. Qua sự vận động tích cực của cơ quan Công an và gia đình, đối tượng Chu Thái Anh đã tự nguyện ra đầu thú. Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng.