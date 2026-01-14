Khởi tố, tạm giam đối tượng 'thông chốt' lao xe vào CSGT

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007, trú tại tổ dân phố Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó Báo CAND đã đưa tin, thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, tối 31/12/2025, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ gồm 6 đồng chí, do đồng chí Đỗ Văn Hùng làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra, kiểm soát cơ động trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và tuyến Quốc lộ 2A; tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải và các hành vi vi phạm khác.

Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai của bị can Nguyễn Anh Tuấn.

Đến khoảng 21h37 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Tuấn điều khiển môtô BKS 88B1-326... chở theo Dương Anh Phong (SN 2007, trú tại thôn Ninh Kiều, xã Kim Anh, TP Hà Nội) lưu thông trên đường Nguyễn Trãi trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, do lo sợ bị xử phạt, Nguyễn Anh Tuấn đã điều khiển môtô tăng ga, lao thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ nhằm "thông chốt" bỏ chạy, khiến đồng chí Đỗ Văn Hùng bị hất văng ra đường và bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, đồng thời đưa đồng chí Đỗ Văn Hùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Vụ việc khiến đồng chí Đỗ Văn Hùng bị thương tích; Nguyễn Anh Tuấn bị thương vùng mặt, tay và chân trái; phương tiện liên quan bị hư hỏng nhẹ.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn thời điểm vừa bị bắt giữ.

Đây là hành vi nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động thi hành công vụ của lực lượng chức năng, gây mất ANTT, ảnh hưởng xấu đến tình hình TTATXH và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.