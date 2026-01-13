Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Cơ quan ANĐT Bộ Công an (ANĐT BCA) kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Ngày 12/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (ANĐT BCA) kết thúc điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 02/KLĐT-ANĐT-P4.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT BCA đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh (Sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Số căn cước: 042072016973 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022; Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan ANĐT BCA yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan ANĐT BCA, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.