Cựu Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V lĩnh án 7 năm tù

Chủ trương "tăng nguồn thu" để có tiền tiếp khách, chi cho lãnh đạo cục của lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 50-4V, các đăng kiêm viên đã bỏ qua lỗi vi phạm cho nhiều phương tiện để nhận số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 13/1, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V TP.HCM (viết tắt Trung tâm 50-04V).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm 50-4V), Chu Đình Hiệp (cựu Phó giám đốc Trung tâm 50-04V) cùng mức án từ 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Mức án này thấp hơn so với đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát (8-9 năm).

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải bị tuyên phạt 7 năm tù.

Đối với nhóm đồng phạm giúp sức tích cực, các bị cáo là đăng kiểm viên chủ chốt như Tạ Công Nghĩa, Lê Văn Tuyến bị tuyên phạt 6 năm tù. Các đăng kiểm viên khác bị tuyên án tứ 3 năm tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Hoàng Tuấn Anh (cựu đăng kiểm viên bậc cao, đang bỏ trốn) bị tuyên phạt 15 năm tù. Còn cựu đăng kiểm viên Nguyễn Hữu Chinh (chuyển sang làm môi giới) lãnh 7 năm tù cho hai tội danh "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Ở nhóm tội "Đưa hối lộ" và môi giới, bị cáo Trần Ngọc Nam bị phạt 6 năm tù, Lê Hồng Đức lãnh 4 năm tù. Đáng chú ý, HĐXX đã áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho hàng loạt bị cáo là giám đốc doanh nghiệp vận tải và chủ phương tiện (như Dương Chí Hoàng, Nguyễn Tấn Xuân, Tạ Quang Hưng...).

Theo đó, rất nhiều bị cáo được tuyên phạt từ 1 năm đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, kèm hình phạt bổ sung 10-50 triệu đồng.

Đặc biệt, do thời gian tạm giam đã bằng hoặc gần bằng mức án được tuyên, nhiều bị cáo đã được HĐXX tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa để trở về với gia đình.

Đối với một số trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng khác, tòa chỉ áp dụng hình phạt tiền (50 triệu đồng) thay cho hình phạt tù giam.

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án chiều 13/1.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, HĐXX kết luận bị cáo Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải liên đới chịu trách nhiệm về tổng số tiền nhận hối lộ tại trung tâm là hơn 6,3 tỷ đồng . Trong đó, tòa xác định mỗi bị cáo đã hưởng lợi bất chính cá nhân 570 triệu đồng và buộc phải nộp lại để sung công quỹ.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, đưa ra chủ trương (bị cáo Chu Đình Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm, thống nhất chủ trương) cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền từ chủ phương tiện, cò mồi để bỏ qua lỗi khiếm khuyết, làm sai lệch quy trình và cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định, để lấy tiền chi phí ngoại giao, tiếp khách… Các đăng kiểm viên đã tiếp nhận ý chí từ cấp trên để thực hiện các hành vi trên, nên các bị phải chịu trách nhiệm hình sự chung về hành vi nhận hối lộ với tổng số 6,3 tỷ đồng…

Tại phiên tòa, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.