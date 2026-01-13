Thu hồi siêu dự án sinh thái Sài Gòn Đại Ninh

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo hồ sơ, diện tích đất bị thu hồi hơn 1.428 ha; diện tích thực tế trên 1.434 ha, tăng khoảng 6,4 ha do tính toán lại. Dự án nằm trên địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine.

Nguyên nhân thu hồi được xác định do doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai. Trước đó, ngày 28/1/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cũng đã cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thêm 24 tháng theo Công văn số 725/UBND-ĐC. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vẫn không đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Khu vực Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết việc thu hồi dự án không thực hiện bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Sau khi thu hồi, UBND tỉnh giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý 1.180,54 ha; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 254,22 ha.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" đối với một số cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cán bộ Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, trong đó có ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc công ty.