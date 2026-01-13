Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, về vụ việc "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4/9/2024 tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ), Cơ quan điều tra VKSND Tối cao có quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Cụ thể, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết ngày 13/11/2025, cơ quan này ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết, nhưng chưa nhận được tài liệu do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu. Căn cứ Điều 36 và Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, về vụ việc "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Hiện trường xe tải vượt ôtô bán tải rồi gây tai nạn.

Đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, tử vong trong vụ tai nạn) cho biết luôn tin tưởng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc một cách khách quan. "Chúng tôi kính mong lãnh đạo, Bộ Công an và Viện KSND Tối cao xử lý đúng người, đúng tội, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi bao che, nếu có”, đại diện gia đình cho hay.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, Vĩnh Long), tài xế xe tải trong vụ án trên. Lý do tạm đình chỉ điều tra là để bị can điều trị bệnh.

Trước đó, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ôtô tải và vượt ôtô bán tải (đang di chuyển dừng vào lề), nên đã lấn sang lề trái. Lúc này, Nguyễn Ngọc Bảo Trân và bạn đi xe máy điện tới, bạn của Trân kịp dừng, nhưng Trân không kịp dừng lại mà lao lên và ngã, bị xe của Trung cán qua tử vong. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Sáng 28/4/2025, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) đã dùng súng tự chế bắn Trung và tự bắn vào đầu mình tự sát. Sau thời gian điều trị, Trung được cho xuất viện, nhưng trong đầu vẫn còn mảnh đạn, sức khỏe tâm thần không phục hồi hoàn toàn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung.

Tuy nhiên, kết quả trưng cầu giám định xác định, trước khi bị ông Phúc bắn Trung sức khỏe bình thường, nhưng sau khi bị bắn tới nay Trung có bệnh tâm thần, mất trí.