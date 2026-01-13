Bắt giữ nữ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh

Quá trình sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh có nhiều sai phạm nghiêm trọng, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh, nên nữ Giám đốc và kế toán trưởng của Trung tâm này đã bị bắt giữ.

Ngày 13/1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973, Giám đốc) và Võ Văn Hoài (SN 1973, kế toán trưởng Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các đối tượng Võ Văn Hoài và Phan Thị Thu Hường bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thể dục thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 9/1/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường và Võ Văn Hoài.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xử lý nghiêm sai phạm của các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.