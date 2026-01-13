Cựu Chủ tịch huyện Long Thành nhận án tù do sai phạm trong bồi thường

Ngày 13/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), cùng 23 bị cáo khác liên quan vụ sai phạm trong công tác bồi thường dự án sân bay Long Thành.

Theo Cáo trạng, trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án sân bay Long Thành, nhiều hộ gia đình tại xã Bình Sơn không có hồ sơ quản lý đất đai, thiếu các giấy tờ để làm căn cứ bồi thường…, nhưng các cán bộ xã vẫn xác nhận có nhà và kiến trúc xây dựng trên đất rồi trình lên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án để đủ điều kiện bồi thường gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng .

Về hành vi đưa, nhận hối lộ, Cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Tuất (ngụ xã Bình Sơn) đã ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Lăng được sử dụng, quản lý, giải quyết đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi làm dự án sân bay Long Thành.

Các bị cáo (người đứng) tại phiên xét xử.

Giữa tháng 6/2020, Vũ Đức Công, cán bộ địa chính xã Bình Sơn báo cho Lăng biết thời điểm xây dựng nhà, công trình trên đất xây dựng sau năm 2015 nên theo luật không được bồi thường. Lăng đã gọi cho ông Nguyễn Thanh Văn, Trưởng ấp Suối Trầu 3, nhờ xác nhận lùi thời điểm để hưởng lợi tiền đền bù, hỗ trợ. Lăng đã đưa cho Công, Văn mỗi người 50 triệu để làm hồ sơ khống.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Tiếp cho rằng, trong các cuộc họp Hội đồng bồi thường, Tiếp đều phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng bồi thường đối với từng hồ sơ cụ thể. Hội đồng bồi thường do bị cáo là Trưởng ban, nhưng bị cáo cũng là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, đồng thời cũng là thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

"Với cương vị là Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, việc kiểm tra, xác minh hồ sơ thực tế là trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, các thành viên của Hội đồng bồi thường. Trong khi đã có bộ phận tham mưu giúp việc là các cơ quan chuyên môn, các thành viên của Hội đồng bồi thường với các quy định, quy trình bồi thường cụ thể trong các văn bản nêu trên, nếu bị cáo có sai phạm thì thuộc Trường hợp thiếu trách nhiệm gây hậu quả", bị cáo Tiếp trình bày.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Tiếp 7 năm tù, Nguyễn Tất Đạt (cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Thành) và Trương Hoàng Tân (cựu Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Thành) cùng mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Tấn Đức, Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Thiệu Thành, Hoàng Hữu Minh, Nguyễn Văn Bế, Trần Nhật Linh, Nguyễn Long Châu Lê Văn Hùng... bị tuyên phạt từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Các bị cáo cùng bị tuyên phạt 1 năm tù là Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Thạo, Dương Văn Hoàng.

Bị cáo Vũ Đức Công bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Văn bị tuyên phạt 3 năm tội về vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hải Lăng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội đưa hối lộ.

HĐXX cũng kiến nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra đối với ông Nguyễn công Bắc (chuyên viên) và Trần Ngọc Khải (nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Long Thành) có hành vi ký thẩm định hồ sơ, ký xác nhận hỗ trợ nhà và kiến trúc trên đất không đúng định pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.