Kịp thời xử lý vi phạm sau một tháng triển khai camera AI tại Hà Nội

Sau một tháng triển khai hệ thống camera AI ở Hà Nội, không chỉ ghi nhận hơn 6.351 trường hợp đủ căn cứ để phạt nguội mà quan trọng hơn là tăng hiệu quả "phòng ngừa".

Từ ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm. Đây là các khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Hệ thống camera AI tích hợp nhiều tính năng thông minh

Cụ thể, 25 tuyến đường gồm: Tràng Thi; Hai Bà Trưng; Lý Thường Kiệt; Bà Triệu; Phố Huế - Hàng Bài; Ngô Quyền - Ngô Thị Nhậm; Lò Đúc; Phan Đình Phùng - Hàng Đậu; Quán Thánh; Hoàng Diệu; Kim Mã - Đào Tấn; Âu Cơ - Yên Phụ; Đê (Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái); Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân; Giải Phóng - Lê Duẩn; Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương; Tây Sơn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu; Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng; Vành đai 2 - Cổ Linh - Thạch Bàn - Nguyễn Văn Cừ; Láng - Võ Chí Công - Trường Sa; Lạc Long Quân - Hoàng Quốc Việt; Phạm Hùng - Cầu Giấy; Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông); Vành đai 3 - Võ Văn Kiệt.

Hệ thống camera AI có các tính năng thông minh như: tự động thu thập dữ liệu giao thông, điều khiển đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực để góp phần giảm ùn tắc; tự động thiết lập "làn sóng xanh" liên tuyến cho phương tiện ưu tiên, xe dẫn đoàn nhằm tối ưu di chuyển, bảo đảm thông suốt; tự động phân tích, phát hiện và ghi nhận, hỗ trợ xử lý 28 lỗi vi phạm giao thông phổ biến như dừng, đỗ sai quy định; đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm…

Sau 1 tháng triển khai camera AI ở Hà Nội, ý thức chấp hành trật tự giao thông của người dân được nâng cao.

Các hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận với hình ảnh, clip đầy đủ, rõ nét; đủ thông tin về thời gian - địa điểm vi phạm, làm căn cứ pháp lý cho việc xử lý.

Với hệ thống camera AI mới này, tổng số camera đang được các Trung tâm chỉ huy, điều hành cấp CATP vận hành là khoảng 3.000 camera; ngoài ra còn có hệ thống camera tại các Trung tâm giám sát của Công an phường, xã. Bên cạnh hệ thống 1.837 camera AI, các hệ thống camera giám sát khác của CATP Hà Nội cũng có thể ghi nhận đầy đủ hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, làm căn cứ để cơ quan chức năng rà soát, phân loại, xác minh, xử lý theo quy định.

Kịp thời xử lý vi phạm, góp phần giảm ùn tắc

Sau 01 tháng triển khai vận hành (từ ngày 13/12/2025 đến ngày 12/01/2026), hệ thống camera AI đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo phục vụ xử lý vi phạm (phạt nguội).

Trong đó, phổ biến là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 4.215 trường hợp (chiếm 66,36%; gồm 1.962 ôtô, 2.253 môtô); không đội mũ bảo hiểm 2.053 trường hợp (chiếm 32,32%); ngoài ra còn có các lỗi vi phạm khác (dừng, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ, không thắt dây an toàn).

Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, CATP Hà Nội đã xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi (không cần phải đến cơ quan Công an).

Cùng đó, việc ứng dụng giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại các tuyến phố, các nút được lắp đặt hệ thống camera AI đã giúp tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt.

Điển hình như: tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến đường 01 chiều và giảm thời gian hành trình 31-36,8%, tăng thông lượng xe qua nút 13-18,88%; tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến 2 chiều, có lưu lượng mật độ phương tiện đông, các nút giao gần nhau, nhiều nhánh, nhiều hướng và giảm thời gian hành trình trung bình 20-25%, tăng thông lượng xe qua nút 8-15%.

Hơn 6.000 trường hợp đủ căn cứ để phạt nguội.

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống camera AI tự động ghi nhận và hỗ trợ xử lý vi phạm, Công an TP Hà Nội cũng bố trí lực lượng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy, điều hành của CATP và các Trung tâm giám sát camera của Công an phường, xã để trực tiếp theo dõi, giám sát; kịp thời phát hiện vi phạm, nhận diện dấu hiệu ùn tắc và thông báo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tại hiện trường tổ chức xử lý, ngăn chặn vi phạm hoặc phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm người dân đi lại thông suốt.

Kết quả nêu trên cho thấy việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hành vi vi phạm một cách khách quan, kịp thời và góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Camera AI góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

CATP Hà Nội khẳng định tinh thần xuyên suốt của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI là "lấy phòng ngừa là chính". Công nghệ được đưa vào để hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa tình trạng vi phạm và phòng chống ùn tắc giao thông. Hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, văn minh, sạch đẹp, trong đó người dân là trung tâm, là chủ thể cùng tham gia, cùng giám sát và cùng hưởng lợi.

Việc triển khai hệ thống camera không nhằm mục đích tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo ra hiệu ứng tuyên truyền - răn đe - nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chấp hành thường xuyên, bền vững.

Thực tế cho thấy, trước đây tại một số tuyến, nút giao, tình trạng vi phạm có thể giảm khi có lực lượng chức năng, nhưng lại tái diễn khi vắng bóng kiểm tra, giám sát. Với đặc điểm giám sát liên tục, đồng đều, không phụ thuộc thời gian, thời tiết, hệ thống camera giúp duy trì hiệu quả quản lý thường xuyên, góp phần chuyển biến hành vi từ “chấp hành đối phó” sang “chấp hành tự giác”. Đây là thay đổi quan trọng về ý thức - yếu tố cốt lõi trong xây dựng văn hoá giao thông và nếp sống văn minh đô thị.

Công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm; lan toả hành vi đẹp, mô hình tốt

Không chỉ "phạt nguội" trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đã mở rộng hệ thống camera để “phạt nguội” các hành vi vi phạm trật tự đô thị (lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…), vi phạm vệ sinh môi trường (thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…).

Hình ảnh vi phạm được hệ thống camera ghi nhận là chứng cứ khách quan, góp phần giảm tranh cãi, phản ứng của người vi phạm với lực lượng chức năng; tạo dư luận xã hội đồng thuận, hạn chế tối đa các ý kiến trái chiều. Đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật và tinh thần phụng sự Nhân dân của lực lượng Công an.

Bên cạnh phát hiện vi phạm, camera AI còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng ghi nhận, đánh giá những điểm sáng trong chấp hành pháp luật như: tuyến phố văn minh đô thị, mô hình tự quản trật tự đô thị hiệu quả. Từ đó kịp thời biểu dương trên các kênh thông tin chính thống. Công tác tuyên truyền không chỉ là cảnh báo vi phạm mà còn cổ vũ tinh thần tích cực, lan tỏa việc tốt, hình ảnh đẹp trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ Nhân dân "mừng Xuân, đón Tết", Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

CATP Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống camera giám sát AI với quyết tâm cao, cách làm bài bản, lộ trình phù hợp; lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, đề nghị Nhân dân tích cực chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng Hà Nội an toàn hơn - văn minh hơn - đáng sống hơn.