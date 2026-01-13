Phát hiện kho rượu ngoại gần 2.300 chai, không rõ xuất xứ

Số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc, ghi nhãn tiếng nước ngoài, được cất giấu tinh vi tại cơ sở kinh doanh ở phường Mỹ Hào bị lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.A.K, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, với tổng số tiền phạt 97,5 triệu đồng vì vi phạm trong kinh doanh hàng hóa; Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm là 2.280 chai rượu nhập lậu.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh do ông Đ.A.K làm chủ.

Lô hàng rượu nhập lậu gần 2.300 chai bị tịch thu và tiêu hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 2.280 chai rượu các loại đang được lưu giữ tại cơ sở.

Qua kiểm tra, toàn bộ số rượu nêu trên đều có nhãn ghi thông tin bằng chữ nước ngoài (chữ Trung Quốc), chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng xác định số hàng hóa có dấu hiệu là hàng nhập lậu và đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, để che giấu hoạt động kinh doanh trái phép, cơ sở này thường xuyên đóng cửa, hoạt động kín đáo, tạo vỏ bọc nhằm tránh sự kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng.

Với các hành vi vi phạm gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu, ông Đ.A.K đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 97,5 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 12/1/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động) phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11), địa chỉ xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. Toàn bộ 2.280 chai rượu các loại đã được tiêu hủy triệt để, bảo đảm đúng quy trình, quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.