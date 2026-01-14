Tự chế pháo nổ, nam sinh lớp 11 bị khởi tố

Nam sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để chế tạo 25 quả pháo nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Nam sinh T.Đ.H (SN 2009, trú tại thôn thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội "Sản xuất hàng cấm" theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 25 quả pháo thành phẩm có kích cỡ khác nhau và nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 11/2025, T.Đ.H đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để sản xuất pháo dừa tại nhà riêng ở thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm. Quá trình thực hiện, H. đã chế tạo tổng cộng 25 quả pháo thành phẩm với nhiều kích thước khác nhau, cất giấu tại phòng ngủ nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Sáng 25/12/2025, sau khi được Công an xã Cổ Đạm mời làm việc và giải thích quy định pháp luật, T.Đ.H đã cùng cha ruột tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp toàn bộ số pháo đã chế tạo cùng thuốc pháo nổ, dây ngòi và các vật liệu liên quan. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, toàn bộ tang vật thu giữ đều là pháo nổ và thuốc pháo nổ.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được và xét bị can đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với T.Đ.H về tội "Sản xuất hàng cấm".