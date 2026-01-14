Công an vào cuộc vụ 2 nhóm người xô xát trên phố ở Nha Trang

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, 2 nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chiều 14/1, Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến clip ghi lại hình ảnh 2 nhóm người xô xát trước một ki-ốt trong khu vực bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong clip có khoảng 8 người thuộc 2 nhóm lao vào xô xát chửi mắng lẫn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách, có lúc 3-4 người cùng xô xát, đánh vào đầu và lưng một người. Một số du khách đã sử dụng điện thoại để ghi lại hình ảnh diễn ra vụ việc.

Hình ảnh 2 nhóm người xô xát đã được đăng tải clip trên mạng xã hội.

Sau đó đoạn clip đã được đăng tải và chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại khu vực này và hình ảnh du lịch Khánh Hòa. Vụ việc chỉ lắng xuống khi có nhiều người đến can ngăn.

Điều đáng nói là vụ việc diễn ra kế bên Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa, nơi UBND tỉnh Khánh Hòa đang sử dụng làm trụ sở tạm thời. Nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Một nguồn tin cho biết do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ của chủ nhân 2 ki-ốt bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, nên dẫn đến vụ xô xát, ẩu đả nêu trên.