Triệt phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 13/1, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị), Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

Lực lượng chức năng đã triệu tập, đấu tranh với các đối tượng: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993) cùng trú tại TP Hà Nội.

Đối tượng Lê Hữu Minh tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Khai nhận ban đầu cho thấy, Phạm Thị Tuyết nhập các loại mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên mạng xã hội với giá rẻ cho nhiều người trên khắp cả nước. Nguyễn Văn Chung mua lại số hàng hóa trên, tạo nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để tiếp tục tiêu thụ.

Một số lượng lớn gồm 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, mở rộng vụ án.