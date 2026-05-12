Thanh niên cùng nhóm bạn ngoại quốc 'bôi bẩn', rạch phá công trình cầu đi bộ

Nguyễn Phương Bình thừa nhận đã cùng C.M và một người bạn của C.M (cả 2 đều có quốc tịch Pháp) vẽ lên tôn, rạch biển quảng cáo.

Tối 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Phương Bình (SN 2006, ngụ phường Gia Định) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, các bảng thông tin trên hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang xây dựng liên tục bị vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách.

Ngay khi phát hiện, đơn vị thi công đã khắc phục, thay mới các bảng bị hư hỏng nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thay mới, tình trạng vẽ bậy và cắt rách bảng thông tin tiếp tục tái diễn, có dấu hiệu cố ý và lặp lại nhiều lần.

Nguyễn Phương Bình bị điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước tình hình này, phía doanh nghiệp đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Công an đề nghị điều tra, làm rõ những người có hành vi phá hoại để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Sài Gòn nhanh chóng xác định người sơn vẽ bậy, rạch phá biển quảng cáo là Bình và đồng phạm người Pháp.

Các tấm bạt che chắn công trình bị cắt, rạch và vẽ bậy.

Hàng rào công trình cầu đi bộ bị bôi bẩn, vẽ bậy...

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận đã cùng C.M và một người bạn của C.M (cả 2 đều có quốc tịch Pháp) vẽ lên tôn, rạch biển quảng cáo.

“Tôi thấy ở đường Tôn Đức Thắng có công trình, quây tôn nên vẽ lên một bức họa. Tuy nhiên, sau đó bị bảng quảng cáo che lại nên cùng bạn người Pháp dùng chìa khóa rạch ra. Người còn lại không rạch phá”, Bình khai nhận.

Hiện hai người quốc tịch Pháp đã lên máy bay về nước vào ngày 27/4. Bình cho biết quen những người bạn Pháp ở ngoài đường và sau đó không còn liên hệ.