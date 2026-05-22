Khám chỗ ở của kẻ bán ma túy, công an phát hiện súng, vỏ đạn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng phạm tội ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Trước đó, ngày 11/5/2026, Công an xã Vân Du bắt quả tang Nguyễn Như Tuấn (SN 1979, trú xóm Khánh Thành, xã Vân Du), thu giữ 20 viên hồng phiến.

Nguyễn Như Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của Trần Đăng Thành (SN 1971, trú xóm Ngọc Liên, xã Quang Đồng).

Tiếp tục điều tra, ngày 12/5/2026, Công an xã bắt giữ Trần Đăng Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 44 viên hồng phiến. Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm súng và vỏ đạn.

Súng, vỏ đạn được phát hiện tại nhà của Trần Đăng Thành và số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Trần Đăng Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.