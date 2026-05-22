Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khám chỗ ở của kẻ bán ma túy, công an phát hiện súng, vỏ đạn

  • Thứ sáu, 22/5/2026 19:07 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai đối tượng phạm tội ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An.

Trước đó, ngày 11/5/2026, Công an xã Vân Du bắt quả tang Nguyễn Như Tuấn (SN 1979, trú xóm Khánh Thành, xã Vân Du), thu giữ 20 viên hồng phiến.

Nguyễn Như Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của Trần Đăng Thành (SN 1971, trú xóm Ngọc Liên, xã Quang Đồng).

Tiếp tục điều tra, ngày 12/5/2026, Công an xã bắt giữ Trần Đăng Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 44 viên hồng phiến. Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm súng và vỏ đạn.

ma tuy anh 1ma tuy anh 2

Súng, vỏ đạn được phát hiện tại nhà của Trần Đăng Thành và số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Trần Đăng Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Thu giữ hơn 120 khẩu súng

Trong vòng 3 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã thu gom hơn 120 khẩu súng, gần 850 viên đạn và nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm.

09:17 19/5/2026

Cảnh sát 141 tóm gọn 2 'quái xế' cất giấu súng hoa cải

Khi bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội kiểm tra, 2 "quái xế" khai nhận đang cất giấu 2 khẩu súng, đạn kèm theo nhiều hung khí tại nơi ở.

06:13 14/5/2026

Bùi Đình Khánh khai nguồn gốc 40 bánh heroin và nguồn cơn nổ súng

Trước khi bị bắt trong vụ án khác, người cậu họ của Hà Thương Hải nói nơi cất giấu 40 bánh heroin, nên Hải rủ Bùi Đình Khánh bàn bạc với đồng bọn tổ chức "đánh hàng" về Quảng Ninh.

05:47 14/5/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vov.vn/phap-luat/kham-cho-o-cua-ke-ban-ma-tuy-cong-an-phat-hien-sung-va-vo-dan-post1294196.vov

Theo Sỹ Đức/VOV

ma túy Nghệ An vũ khí quân dụng súng quân dụng công an nghệ an

    Đọc tiếp

    Xuyen dem truy bat ten cuop nguy hiem hinh anh

    Xuyên đêm truy bắt tên cướp nguy hiểm

    32 phút trước 18:44 22/5/2026

    0

    Ngày 22/5, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại một cửa hàng điện thoại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý