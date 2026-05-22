Khởi tố chủ công ty bán giày dép Nike, Adidas giả thu lợi hơn 3,5 tỷ

  • Thứ sáu, 22/5/2026 21:14 (GMT+7)
Lưu Phát Thuận mua hàng hóa trôi nổi, không hóa đơn chứng từ trên mạng rồi bán lẻ lại cho khách để kiếm lời qua sàn thương mại điện tử Shopee.

Lưu Phát Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TP.HCM) về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường (TP.HCM) kiểm tra tại trụ sở Công ty TNHH Thale Group (số nhà 42, đường Đ7, phường Long Trường, TP.HCM) do Lưu Phát Thuận là đại diện pháp luật.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, tất (vớ) giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ, liên minh Châu Âu… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến khi bị phát hiện, Lưu Phát Thuận kinh doanh, mua bán các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse… thông qua các nền tảng thương mại điện tử Shopee và mạng xã hội, nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng hàng hóa giả thương hiệu. Ảnh: Công an cung cấp.

Cách thức thực hiện như sau: Thuận lập và sử dụng các tài khoản Shopee, Facebook, Instagram, Tiktok để quảng cáo, mua bán kinh doanh giày dép. Nguồn hàng do Thuận tìm mua trôi nổi, không hóa đơn chứng từ trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Sau khi mua, Thuận tiêu thụ bằng cách bán lẻ lại cho khách để kiếm lời qua sàn thương mại điện tử Shopee.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ 6/2023 đến 30/4/2026, Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Bảo Linh/VTC News

