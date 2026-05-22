Khởi tố Chủ tịch và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao cho biết đơn vị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Chơn Hùng (Chủ tịch) và Bùi Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng).

Cả hai bị can Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý cùng bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Trước đó, ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) công bố thông tin bất thường về việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về khởi tố một số cá nhân là người nội bộ PECC2.

Ông Nguyễn Chơn Hùng. Ảnh: TV2.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng PECC2.

Trong Thông cáo báo chí phát ra cùng ngày, PECC2 cho biết căn cứ điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như thẩm quyền ký kết, phê duyệt, điều hành của các nhân sự bị ảnh hưởng đã được được phân công lại hoặc ủy quyền hợp pháp.

Toàn bộ đội ngũ quản lý các cấp, giám đốc dự án, chuyên gia, kỹ sư, giám sát, nhân sự kỹ thuật và nhân viên các phòng, ban chức năng đều giữ nguyên chức trách, đang làm việc bình thường. Mọi hoạt động hàng ngày đều diễn ra bình thường, theo đúng quy trình.

Mọi nghĩa vụ tài chính, hợp đồng, thanh toán, bảo lãnh, công bố thông tin, cũng như chế độ lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động đều được thực hiện bình thường, đúng cam kết và quy định.

Được biết, ông Nguyễn Chơn Hùng (SN 1970, Quảng Trị) giữ chức Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (ngày 11/10/2012-28/06/2020)

Ngày 11/10/2013-27/02/2015, ông Nguyễn Chơn Hùng là Thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Từ 17/4/2015, ông Nguyễn Chơn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2).