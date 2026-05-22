Khởi tố 2 nữ sinh trong vụ hành hung bạn học ở Phú Thọ

Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 2 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (SN 2010) và Lê Dương Bảo Ngọc (SN 2010) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trước đó ngày 20/5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "An Ruby" đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường.

Nữ sinh bị khởi tố liên quan vụ đánh hội đồng bạn học tại trường nghề ở Phú Thọ.

Nữ sinh bị một nhóm các nữ sinh khác túm, đá, tát vào người nhưng không có ai can ngăn, thậm chí những người có mặt còn cười cợt, quay video cận cảnh biểu cảm của nạn nhân.

Đoạn video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, chiều 19/5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L., Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh H. đã có hành vi túm tóc, tát và đánh liên tiếp em V.N.K.

Nữ sinh V.N.K bị thương tích và phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc được các đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, tác động tiêu cực tới tâm lý học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.