Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC1 bị bắt, doanh nghiệp phát thông báo tới cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 công bố thông tin về việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Chỉnh bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam.

Ngày 22/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 phát đi văn bản công bố thông tin gửi cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Theo nội dung văn bản, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã nhận được Thông báo số 1656 ngày 18/5/2026 về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trước đó, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh

Hiện ông Nguyễn Hữu Chỉnh sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị doanh nghiệp xử lý cán bộ, đảng viên theo quy định và thông báo kết quả về cơ quan điều tra.

PECC1 cho biết thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp ngày 22/5/2026.

PECC1 hiện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, xây dựng công trình điện, thủy lợi, công trình công nghiệp dân dụng, xây lắp và đầu tư nguồn điện. Doanh nghiệp có trụ sở tại phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Trước đó, ngày 21/5, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) cũng công bố thông tin ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty, bị khởi tố.

Theo PECC2, vụ việc nằm trong quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Trước đó vài ngày, hôm 15/5, Tập đoàn PC1 công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong số này, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản". Ông Vũ Ánh Dương, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PC1, cũng bị điều tra về hai hành vi trên.

Ngoài ra, ông Võ Hồng Quang, Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty, hiện bị tạm giam; ông Nguyễn Minh Đệ, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh, bị điều tra về các cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Đặng Quốc Tưởng hiện cũng bị tạm giam. Trong khi đó, bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng PC1, bị điều tra về 2 hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".