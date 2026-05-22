Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm vì gây thất thoát, lãng phí

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 22/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho phép cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trong khoảng 3 phút đứng trên bục khai báo trình bày, bà Tiến cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát 2 ngày qua đã làm việc khách quan; cảm ơn cơ quan điều tra đã giúp bà nhận ra sai phạm.

Cựu Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

"Đây là bài học sâu sắc với tôi trong công tác đầu tư, sử dụng vốn. Đến nay, hai cơ sở bệnh viện đã khánh thành, sắp đi vào hoạt động. Việc này phần nào thỏa mãn ao ước, mong mỏi của chúng tôi", bà Tiến nói.

Bà xin Hội đồng xét xử vận dụng tối đa các nguyên tắc pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đồng phạm, để họ sớm trở về với cộng đồng.

Là người thứ hai lên nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư) cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã đối xử công bằng với ông trong trại tạm giam.

Ông Thắng xin lỗi người thân trước, rồi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước đã đầu tư vốn xây dựng hai công trình nhưng ông và đồng nghiệp đã gây lãng phí.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cho hay, từng nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Sau khi trở về tiếp tục học tập, cống hiến trong công tác. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu ông mong Hội đồng xét xử khoan hồng.

Người kế nhiệm ông Thắng làm Giám đốc Ban là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bày tỏ rất ân hận, đáng tiếc khi sự việc xảy ra gây hậu quả lớn. Ông xin nhận trách nhiệm và không chối bỏ.

Ông Tuấn cũng xin Hội đồng xét xử lượng hình, cho hưởng mức án nhân văn.

Trong vụ án, ông Thắng và ông Tuấn bị xác định giữ vai trò chính, dẫn đến chuỗi sai phạm liên tiếp, gây thiệt hại. Đáng chú ý, cả hai đều thỏa thuận, nhận 5% cơ chế từ các nhà thầu để hưởng lợi cá nhân và phục vụ mục đích chung.

Các bị cáo khác nói lời sau cùng đều xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Họ liệt kê thành tích công tác, gia đình có công để xin giảm nhẹ.

2 ngày xét xử qua, ngoài bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai báo quanh co, Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát đều ghi nhận các bị cáo khác đều thành khẩn, bày tỏ ăn năn, hối lỗi.

Nêu quan diểm luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn.

Theo Viện Kiểm sát, việc vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh 2 dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức là 2 bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Khi đề nghị mức án, Viện Kiểm sát đã xem xét đầy đủ, khách quan hành vi của từng bị cáo.