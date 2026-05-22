Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 140 đối tượng

Trưa 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn, truy xét đến cùng, triệt phá đường dây ma túy.

Cụ thể, vào quý 2/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện nổi lên một đối tượng tên Đặng Phan Thanh Tùng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Từ đó, CQĐT đã xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án VA0126Đ để tiến hành bắt cả đường dây tội phạm.

Một số đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Ngày 15/4, lần theo dấu vết, Đội 3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tóm gọn Đặng Phan Thanh Tùng khi đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ. Tiếp tục điều tra, lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét đến hàng loạt đối tượng là đầu mối tiêu thụ, bán lẻ và người sử dụng ma túy.

Từ đầu mối Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt 3 đối tượng "đầu trên" bán ma túy cho Tùng; xác định và xử lý 12 phân nhánh "đầu dưới" mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện đơn lẻ.

Đặc biệt, quá trình điều tra, Công an còn phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TP.HCM để tiêu thụ.

Hàng trăm đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng; trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng; thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 ôtô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động phạm tội.

Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của Công an TP.HCM, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.