Cảnh sát 141 tóm gọn 2 'quái xế' cất giấu súng hoa cải

Khi bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội kiểm tra, 2 "quái xế" khai nhận đang cất giấu 2 khẩu súng, đạn kèm theo nhiều hung khí tại nơi ở.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 12/5, tổ công tác Y15 - 141 Công an TP Hà Nội tuần tra trên tuyến đường Lý Thánh Tông (xã Gia Lâm, TP Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến phố Lý Thánh Tông - Trâu Quỳ - Ngô Xuân Quảng...

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tại ngã tư đèn xanh - đèn đỏ Ngô Xuân Quảng - Nguyễn Văn Linh.

Tang vật thu giữ.

Làm việc với tổ công tác, đối tượng Nguyễn Gia Bảo V. (trú xã Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29L1-483.XX cho biết đang cất giấu khẩu súng hơi bắn đạn chì tại nhà, và khẩu súng bắn đạn hoa cải ở nhà do Trần Đức Thái D. (trú cùng xã).

Tổ công tác thu giữ 2 khẩu súng trên cùng 1 vỏ đạn ghém đã qua sử dụng, 4 viên đạn ghém chưa sử dụng.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, đạn của các đối tượng.

Ngoài ra, các đối tượng tự giao nộp 1 gậy sắt gắn dao dài khoảng 2,3 m, 1 dao (dạng dao bầu), 2 gậy rút ba khúc bằng kim loại.

Hiện tổ công tác phối hợp với cơ quan Công an sở tại để giải quyết theo quy định của pháp luật.