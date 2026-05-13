Ồn ào vụ ly hôn nghìn tỷ của một bác sĩ ở TP.HCM

Liên quan vụ ly hôn của một bác sĩ tại TP.HCM, HĐXX cho biết, sẽ nghị án kéo dài đến ngày 15/5 và chính thức tuyên án.

HĐXX TAND khu vực 5 TP.HCM sẽ tuyên án vụ ly hôn 1.200 tỷ ngày 15/5. Ảnh: Tiền Phong.

TAND Khu vực 5 TPHCM cho hay, dự kiến ngày 15/5, HĐXX tuyên án vụ ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng giữa bác sĩ H.N.T.T (54 tuổi, nguyên đơn) với vợ là bà N.T.N.A (bị đơn, 48 tuổi). Phiên tòa xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản nghìn tỷ này được mở từ ngày 12/5.

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, phía bà A yêu cầu chia đôi hàng chục bất động sản, tiền gửi ngân hàng cùng chuỗi Phòng khám nha khoa - thẩm mỹ gồm 38 cơ sở.

Trong khi đó, ông T cho rằng, hôn nhân trái pháp luật nên không đồng ý chia tài sản chung, chỉ chấp nhận chia cho vợ 20% giá trị tài sản để “được yên ổn”.

Ông cũng phủ nhận quy mô hệ thống phòng khám như phía vợ nêu, cho rằng chỉ sở hữu 4 cơ sở.

Bà A phản bác, khẳng định khi đến với nhau, cả hai gần như “tay trắng”. Bản thân bà giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển chuỗi phòng khám.

Theo bà A, bà trực tiếp xây dựng phần mềm quản lý, lập website, hỗ trợ marketing và vận hành hệ thống.

“Một bác sĩ chỉ biết làm răng thì không thể tự quản lý cả hệ thống lớn như vậy”, bà A nói.

Bà còn cho hay, cả hai có nhiều bất động sản giá trị lớn được khai báo cho mượn “0 đồng”, dù trước đây từng cho thuê với giá hàng nghìn USD mỗi tháng. Bà cho biết, toàn bộ lợi tức hiện do chồng quản lý từ khi nộp đơn ly hôn.

Phía nguyên đơn tập trung vào tính hợp pháp của giấy đăng ký kết hôn, cho rằng hồ sơ lưu trữ thiếu giấy tờ, chữ ký trong sổ bộ không phải của bác sĩ T và có nhiều mâu thuẫn về thời gian cấp giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, việc người chồng từng đăng ký kết hôn với một phụ nữ khác năm 2004 cũng được đưa ra để chứng minh rằng hôn nhân với bà A chưa hợp pháp.

Phản bác lại, phía bị đơn cho rằng, nếu có sai sót thì chỉ là lỗi thủ tục hành chính. Không thể phủ nhận thực tế hai người đã chung sống, nuôi con và tạo lập tài sản suốt hơn 20 năm.

HĐXX cho biết, sẽ tuyên án ngày 15/5, sau khi đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm vụ án.

Theo hồ sơ vụ việc, bác sĩ T là chủ nhân chuỗi Phòng khám nha khoa - thẩm mỹ có tiếng tại TP.HCM. Ông T kết hôn với bà A đầu những năm 2000. Đến tháng 3/2015, ông T nộp đơn xin ly hôn tại tòa án với lý do cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc.

Thời điểm đó, ông T thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp, cho biết hai bên có thể tự thỏa thuận về tài sản và con chung sẽ sống với mẹ.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tranh tụng, đến giữa năm 2024, bác sĩ T khởi kiện, đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng, bản thân bị lừa dối khi kết hôn, đồng thời nêu nhiều nghi vấn liên quan giấy chứng nhận kết hôn như chữ ký, vị trí ký tên và việc thực hiện thủ tục đăng ký.

Ông T cũng khai từng đi giám định ADN và phát hiện con gái không cùng huyết thống với mình. Theo ông, đây là lý do khiến ông cho rằng cuộc hôn nhân tồn tại suốt nhiều năm là “ngoài mong muốn”.

Trong khi đó, bà A khẳng định cả hai tự nguyện kết hôn, từng tổ chức lễ cưới có gia đình và bạn bè chứng kiến, đồng thời cùng nhau gây dựng hệ thống cơ sở nha khoa - thẩm mỹ với khối tài sản đồ sộ như hiện nay.

Bà cho rằng, trong suốt nhiều năm, từ khi nộp đơn ly hôn đến trước thời điểm thay đổi yêu cầu, chồng bà vẫn thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và sử dụng giấy đăng ký kết hôn trong nhiều giao dịch dân sự, mua bán nhà đất.

Theo bà A, chỉ khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản chung và đề nghị xác minh các mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng, ông T mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật.

Bà A vẫn giữ quan điểm đề nghị tòa giải quyết ly hôn và chia tài sản theo quy định pháp luật.

Khối tài sản tranh chấp được cho là có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng , bao gồm nhiều bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh, tiền gửi ngân hàng cùng hệ thống doanh nghiệp nha khoa - thẩm mỹ đã gây dựng trong nhiều năm.