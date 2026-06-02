Khởi tố 3 người chiếm đoạt tiền công đức tại đền Kỳ Cùng

Lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tiền công đức tại đền Kỳ Cùng (Lạng Sơn), 3 đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng ngoài sổ sách để ăn chia và chi tiêu trái quy định.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh xử lý nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ phát hiện một số đối tượng thuộc Bộ phận thường trực tại Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc dư luận, Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt chỉ đạo và sớm đấu tranh, làm rõ sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Xác định vụ việc trên là vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng đến tín ngưỡng, tôn giáo, gây bức xúc dư luận. Để kịp thời ổn định dư luận, làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, khởi tố, làm rõ.

Kết quả đấu tranh ban đầu, lực lượng công an xác định đối tượng Phạm Tuyết Lê (SN 1962, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), Trưởng Bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (SN 1969, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) nhân viên hợp đồng tại Đền và Kiều Thị Thúy Hường (SN 1968, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của Đền, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 1 lần).

Các đối tượng Phạm Tuyết Lê (trên), Vũ Thị Chuyền (phải) và Kiều Thị Thúy Hường (trái) tại cơ quan công an

Căn cứ kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra, công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Phạm Tuyết Lê, Vũ Thị Chuyền và Kiều Thị Thúy Hường về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tiền trục lợi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.