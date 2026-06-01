Từ một tài xế dương tính chất cấm lần ra ổ nhóm mua bán ma túy tại TP.HCM

Từ việc phát hiện một tài xế xe tải dương tính với chất ma túy, Công an phường (CAP) Thủ Đức đã tổ chức truy xét, bắt gọn cả đường dây cung ứng chất cấm ra thị trường.

9h30 ngày 27/5, dưới cái nắng gay gắt tại khu vực cụm cảng Trường Thọ, tổ chuyên đề kiểm tra, xử lý tài xế sử dụng trái phép chất ma túy do CAP Thủ Đức chủ trì, dưới sự phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái dừng kiểm tra một xe tải ben đang lưu thông. Người cầm lái là Lê Văn Mừng (SN 1990, quê Cần Thơ).

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế này dương tính với ma túy tổng hợp. Từ lời khai ban đầu của Mừng, các trinh sát nhanh chóng dựng lại các mối quan hệ, sàng lọc thông tin, lần theo từng dấu vết. Nhiều giờ liên tục rà soát, xác minh đã đưa lực lượng chức năng đến cái tên Hồ Ngọc Trinh (SN 2004), đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cung cấp ma túy cho Mừng.

Tổ công tác của CAP Thủ Đức và Đội CSGT Cát Lái kiểm tra và phát hiện tài xế Mừng dương tính với ma túy đá.

Cuộc truy xét không dừng lại ở đó. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Trinh thường xuyên xuất hiện cùng Nguyễn Tuấn Anh (SN 2004). Cả hai liên tục thay đổi nơi lưu trú, di chuyển qua nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn khiến công tác theo dõi gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với quyết tâm không để lọt đối tượng, các tổ công tác vẫn kiên trì bám địa bàn, theo dấu từng di biến động. Đến chiều 28/5, sau gần một ngày đêm truy xét liên tục, tổ công tác phát hiện Nguyễn Tuấn Anh điều khiển xe máy chở Hồ Ngọc Trinh xuất hiện tại khu vực chung cư trên đường Nơ Trang Long. Thời cơ chín muồi, lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận, đưa cả hai về làm việc.

Kết quả kiểm tra khiến những nghi vấn trước đó được làm rõ. Trên người Nguyễn Tuấn Anh, lực lượng chức năng phát hiện ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Kiểm tra túi xách của Hồ Ngọc Trinh, tổ công tác tiếp tục thu giữ nhiều gói tinh thể nghi là ma túy cùng các tang vật liên quan. Toàn bộ số đối tượng và vật chứng ngay sau đó được đưa về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.