Phát hiện 4 phương tiện khai thác cát trái phép trên biển Quảng Ninh

Lực lượng chức năng kiểm tra 4 phương tiện khai thác cát trái phép tại biển Quảng Ninh, phát hiện vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và vị trí khai thác.

Vào hồi 11h55 ngày 30/5, trên khu vực biển cách bờ khoảng 5 hải lý thuộc thủy phận xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Thủy đoàn I, Cục CSGT chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra 4 phương tiện gắn thiết bị bơm hút cát có dấu hiệu vi phạm, gồm các lỗi: không có đăng ký, không có đăng kiểm, khai thác cát ngoài vị trí mỏ được cấp phép.

Tại thời điểm kiểm tra, có 3 phương tiện đang thực hiện hành vi bơm hút cát từ đáy biển lên khoang chứa của phương tiện, gồm các tàu hút gắn số đăng ký NB-8014, PT-2189 và BG-0416; 1 tàu hút gắn số đăng ký HN-2412 đang neo đậu với khoang chứa đầy cát.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ lập biên bản vi phạm.

Cụ thể, trên phương tiện gắn số đăng ký NB-8014 có 2 người làm việc là anh Đào Văn Vực (SN 1979, nơi ở hiện tại: Khu 5, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) và anh Đào Văn Toán (SN 1975, nơi ở hiện tại: Khu 5, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng).

Trên phương tiện gắn số đăng ký BG-0416 có 4 người làm việc gồm: Vũ Viết Võ (SN 1986, ở Khu Gia Mô, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh); Cao Văn Thượng (SN 1979, ở Khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Phòng); Đoàn Anh Dũng (SN 1990, ở Tổ dân phố số 1, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) và anh Đào Văn Hưng (SN 1982, ở Khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Phòng).

Trên phương tiện gắn số đăng ký PT-2189 có 3 người làm việc gồm: Vũ Đình Chi (SN 1981, ở thôn Cáp Trại, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Vũ Văn Tuyên (SN 1983, ở thôn Nguyệt Áng, xã An Khánh, TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quân (SN 1974, ở Thôn Hà Tràng, xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).

Trên phương tiện gắn số đăng ký HN-2412 có 3 người làm việc gồm: Nguyễn Hữu Tuân (SN 1984); Nguyễn Hữu Tùng và chị Nguyễn Thị Liễu đều trú ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã yêu cầu các phương tiện dừng ngay hoạt động khai thác cát, giữ nguyên hiện trường và hợp tác với lực lượng chức năng để xác minh, làm rõ.

Các phương tiện vi phạm.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Thủy đoàn I đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành lập biên bản vụ việc; ghi lời khai, tường trình của những người làm việc trên các phương tiện; lập biên bản xác định tọa độ, vị trí; lấy mẫu cát; đo khối lượng cát trên từng phương tiện; vẽ sơ đồ hiện trường tại vị trí các phương tiện đang khai thác cát; đồng thời lai dắt các phương tiện về bến thủy nội địa Dân Tiến để thực hiện các thủ tục tạm giữ theo quy định.

Qua kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến khai thác, vận chuyển cát, phương tiện và người điều khiển phương tiện, những người làm việc trên các phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ phương tiện; không xuất trình được Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa; không xuất trình được hồ sơ pháp lý của khu vực đang khai thác cát; không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Để xác định chính xác vị trí khai thác, Tổ công tác đã mời Công ty TNHH TĐ & KS Đại Việt sử dụng thiết bị chuyên dụng tiến hành đo đạc tọa độ, vị trí các phương tiện tại thời điểm kiểm tra.

Đối chiếu với tọa độ mỏ cát của Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Phúc Hải được cấp phép, xác định: Phương tiện PT-2189 khai thác cát ngoài vị trí mỏ, cách điểm gần nhất của mỏ 227 mét; phương tiện BG-0416 khai thác cát ngoài vị trí mỏ, cách điểm gần nhất của mỏ 151 mét; phương tiện NB-8014 khai thác cát ngoài vị trí mỏ, cách điểm gần nhất của mỏ 64 mét. Tổ công tác đã phối hợp với đơn vị chuyên môn tiến hành giám định khối lượng cát đang chứa trên các phương tiện. Tổng khối lượng cát đã khai thác được là 275,4 m3, trong đó:

Theo lời khai ban đầu của những người làm việc trên các phương tiện, các tàu này được thuê đến khu vực biển xã Hải Ninh để khai thác cát cho Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Phúc Hải. Các phương tiện có nhiệm vụ hút cát và bơm chuyển tải lên các tàu lớn hơn ngay tại khu vực biển xã Hải Ninh. Thời gian, vị trí khai thác, cũng như việc bơm cát lên tàu nào đều do người tên Hùng chỉ đạo. Hằng ngày, người này liên lạc qua điện thoại để điều động các phương tiện hoạt động và chỉ định tàu nhận cát.

Quá trình khai thác, các phương tiện thường xuyên có xuồng máy của mỏ ra hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Toàn bộ số cát đang chứa trên 4 phương tiện đều được khai thác tại khu vực biển xã Hải Ninh theo sự chỉ đạo của người này.

Hiện, vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.