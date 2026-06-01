Triệt phá điểm đá gà ăn tiền, tạm giữ hơn 20 người

Công an tỉnh Lâm Đồng đột kích tụ điểm đá gà ăn tiền trong khu vực nhà kính ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, bắt giữ hơn 20 người cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra hành vi tổ chức, tham gia đá gà ăn tiền tại khu vực sản xuất nông nghiệp trong nhà kính thuộc phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Trước đó, vào trưa 30/5, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Văn Trà, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng trinh sát bất ngờ đột kích một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực xóm 3, Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Công bắt giữ hơn 20 người đang tụ tập đá gà ăn tiền.

Phát hiện công an xuất hiện, nhiều người bỏ chạy tán loạn, nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an tạm giữ hơn 20 người có liên quan, thu giữ 15 con gà đá, 29 xe máy, 2 ôtô cùng nhiều tang vật, tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện toàn bộ đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng người và xử lý theo quy định pháp luật.