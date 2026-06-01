Bắt tạm giam cán bộ địa chính tiếp tay chuyển nhượng đất sai quy định

Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng (SN 1985) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra, Huỳnh Hải Đăng là cán bộ công chức địa chính thuộc UBND phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cũ, được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Bị can Đăng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2020 và 2021, Đăng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tiếp nhận hồ sơ và chứng thực cho 5 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định chứng thực, gây thiệt hại về tài sản gần 2,5 tỷ đồng .

Bị can Đăng tại cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.