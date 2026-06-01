Ổ nhóm sản xuất thuốc chữa bệnh giả bằng bột ngô và phụ gia thực phẩm

Đặt mua trên Facebook bột ngô, phụ gia thực phẩm, lọ nhựa, tem nhãn giả nhãn hiệu thuốc của Công ty CP Dược phẩm TW3, Tuyến và đồng bọn đã bán ra thị trường thuốc chữa bệnh giả.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Thị Tuyến (SN 1993, trú ở Tây Mỗ, Hà Nội), Bùi Thị Nhàn (SN 1983, ở Kiến Hưng, Hà Nội), Phùng Văn Tú (SN 1985, ở An Khánh, Hà Nội) và 6 bị cáo khác ra xét xử về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn đều được đào tạo về ngành Y dược, làm trình dược viên. Hai bị cáo quen nhau khi kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng tại chợ thuốc.

Khoảng tháng 2/2022, nhận thấy việc sản xuất thuốc tân dược giả để bán ra thị trường sẽ thu lợi nhuận cao, Tuyến và Nhàn bàn với Lê Văn Đê (SN 1978, ở xã An Khánh, Hà Nội) cùng sản xuất thuốc giả để bán kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa phải trì hoãn.

Tuyến phụ trách việc mua các nguyên liệu, tá dược. Còn Nhàn phụ trách bán thuốc giả cho khách đặt mua trên mạng xã hội Facebook. Đê vận chuyển thuốc giả đến chợ thuốc giao cho khách và thu tiền về. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sẽ chia ba.

Để sản xuất thuốc giả, Tuyến thuê nhà xưởng tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (cũ), TP Hà Nội; tìm mua máy dập viên thuốc, máy trộn, tủ sấy thuốc; mua nguyên liệu… để sản xuất thuốc.

Theo cáo trạng, Tuyến đặt mua trên mạng xã hội Facebook bột ngô, phụ gia thực phẩm, lọ nhựa, tem nhãn giả nhãn hiệu thuốc TETRACYCLIN TW3 và CLOROCID TW3 250mg của Công ty CP Dược phẩm TW3.

Sau đó, thông qua dịch vụ giao hàng chuyển đến xưởng cho Đê nhận. Tuyến, Đê thuê những người quen, họ hàng tham gia sản xuất, đóng gói thuốc giả TETRACYCLIN TW3 và CLOROCID TW3.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 10/2022, do hám lợi, Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn đã có hành vi thuê người sản xuất, đóng gói bao bì sản phẩm các loại thuốc chữa bệnh giả nhãn hiệu CLOROCID TW3, TETRACYCLIN TW3, NEXIUM, AUGMENTIN, RODOGYL và SABUMOL với số lượng lớn để bán lại kiếm lời.

Ngày 5/10/2022, các bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất (cũ) TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Tổng giá trị hàng giả là các sản phẩm thuốc chữa bệnh nêu trên tương đương giá trị các sản phẩm thuốc chữa bệnh tương tự có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam là gần 4 tỷ đồng .

Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn hưởng lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả nhãn hiệu CLOROCID TW3,TETRACYCLIN TW3 với tổng số tiền là 30 triệu đồng/người. Đến nay, Tuyến và Nhàn đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính cho Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án.

Đưa ổ nhóm sản xuất thuốc chữa bệnh giả ra xét xử, song phiên tòa buộc phải trì hoãn do bị cáo Nguyễn Thị Tuyến vắng mặt (bị cáo này được tại ngoại). Tòa án Hà Nội ấn định mở lại phiên tòa vào ngày 8/6.

Các bị cáo được tại ngoại nên ngay sau tuyên bố hoãn phiên xử, chủ tọa phiên tòa thông báo, tại phiên tòa tới đây, nếu bị cáo nào cố tình vắng mặt có thể sẽ bị bắt giam hoặc xét xử vắng mặt.