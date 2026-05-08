Bị đòi ly hôn, chồng ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn

Do nghi ngờ vợ ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, sau đó người chồng dùng dao sát hại vợ rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn, Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tối 23/4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng nảy sinh ý định sát hại vợ.

Phạm Văn Hùng bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Hùng cầm dao gọt hoa quả đâm chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe máy. Chị H. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nghi phạm.

Đến khoảng 16h30 ngày 25/4, lực lượng công an bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nghi phạm.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trong 5 tháng đầu năm 2026, tại địa phương xảy ra 13 vụ giết người, trong đó có 3 vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Dù số vụ không chiếm tỷ lệ lớn, hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua công tác điều tra, xử lý các vụ án cho thấy, nguyên nhân dẫn đến các vụ giết người trong gia đình chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, áp lực kinh tế, bạo lực gia đình kéo dài, tác động của rượu bia, chất kích thích và sự thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày.

Nhiều vụ việc trước đó đã xuất hiện dấu hiệu mâu thuẫn âm ỉ trong thời gian dài, nhưng không được phát hiện, hòa giải và can thiệp kịp thời từ cơ sở.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các hộ gia đình có mâu thuẫn phức tạp, các trường hợp thường xuyên xảy ra bạo lực, cãi vã, các đối tượng có biểu hiện côn đồ, gia trưởng, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc có dấu hiệu bất ổn tâm lý để chủ động quản lý, giáo dục và phòng ngừa từ sớm.

Lực lượng công an cấp cơ sở cũng đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ liên gia an toàn nhằm kịp thời phát hiện, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài dẫn tới hành vi phạm tội.