Tạm giữ khẩn cấp cha dượng đánh con riêng của vợ

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) phát hiện lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 4/5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Theo điều tra, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi về nhà thì thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà sau buổi thi buổi trưa. Mặc dù cháu T. đã giải thích sau khi thi xong có qua nhà bạn chơi, Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu.

Sau khi bị đánh, cháu T. bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L - mẹ ruột cháu T. mới biết sự việc.

Qua làm việc, Cơ quan Công an xác định Bùi Trung Quốc và bà L. sống chung như vợ chồng; cháu T. là con riêng của bà L. Ngoài ra, bà L. khai báo Bùi Trung Quốc đã nhiều lần có hành vi say xỉn, đánh đập bà L. và cháu T.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng Bùi Trung Quốc theo quy định pháp luật.