Tiếp tục phát hiện một công ty 'độ' xe đạp điện thành xe máy điện

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Công ty CP SX thương mại TTFAIR Việt Nam tại cụm công nghiệp Thanh Oai.

Qua kiểm tra, phát hiện quả tang công ty đang lắp bộ điều khiển động cơ dùng cho xe máy điện MDHY 60v vào việc lắp ráp xe đạp trợ lực điện "VC BIKE" dẫn đến việc xe đạp trợ lực điện đạt công suất tối đa tới 49 km/h.

Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ toàn bộ 91 chiếc xe đạp điện trợ lực đã lắp ráp cùng 82 bộ điều khiển dùng cho xe máy điện đang chuẩn bị thực hiện lắp ráp trên dây chuyền và tiếp tục đấu tranh làm rõ số lượng xe đạp trợ lực điện vi phạm sản đã tiêu thụ để xử lý triệt để đúng quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở.

Đồng thời về nội dung kiểm tra thương mại điện tử Đội Quản lý thị trường số 1 cũng lập hồ sơ Công ty sử dụng website tên miền "https://xedienttfair.com" với các lỗi sau: Công bố không đầy đủ trên website thương mại điện tử thông tin về hàng hóa; Công bố không đầy đủ trên website thương mại điện tử thông tin về chủ sở hữu theo quy định; Không hiển thị chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên trang chủ website thương mại điện tử; Không có chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên website "https://xedienttfair.com" có sử dụng từ ngữ "nhất" mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định

Trước đó, ngày 5/5, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đã phát hiện một cơ sở kinh doanh 29 chiếc xe đạp điện không hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu được "độ" công suất, tốc độ cao.

Qua công tác nắm thông tin địa bàn, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện tình trạng học sinh mua động cơ xe điện công suất cao về để độ chế nâng cấp xe đạp điện có công suất và tốc độ cao như xe máy điện.

Trên các nền tảng bán hàng của mạng xã hội với người tìm mua chủ yếu là học sinh và các phụ huynh cùng người lớn tuổi đang nhộn nhịp mua bán loại xe đạp điện có thông số kỹ thuật thể hiện trên motor là 240W và công tơ cũng chỉ thể hiện tối đa 25 km/1 h nhưng được quảng cáo là cực kỳ khỏe tốc độ cao và hình dáng rất sành điệu bắt mắt .

Với việc thể hiện như vậy theo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được phân loại là xe thô sơ và không phải đăng ký xe cũng như người điều khiển không cần bằng lái.

Ngày 5/5, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh, tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội đã phát hiện 29 chiếc xe đạp điện không hóa đơn chứng từ có thể hiện trên xe motor công suất 240w và công tơ chỉ thể hiện tối đa 25 km/h ( phù hợp với quy định của pháp luật về xe đạp điện thô sơ).

Nhưng thực tế kiểm tra, đấu tranh làm rõ chủ cơ sở thừa nhận 29 chiếc xe đạp điện trên có motor công suất thấp nhất là 600 w và vận tốc tối đa đạt được đến 60 km/h. Chủ cơ sở cũng thừa nhận kinh doanh tại địa chỉ trên và sử dụng website để bán hàng.

Qua vụ việc này lực lượng Quản lý thị trường đã làm rõ thủ đoạn tinh vi trốn tránh sự quản lý Nhà nước để tiêu thụ hàng lậu (xe đạp điện thô sơ không phải đăng ký dẫn đến việc không cần có hóa đơn chứng từ nguồn gốc), nhưng quan trọng hơn là ngăn chặn hiểm họa tai nạn của học sinh người lớn tuổi trong kiểm soát phương tiện khi tham gia giao thông.