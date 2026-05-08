Truy tố 19 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công ty có nhà máy sản xuất tại xã Sóc Sơn, Hà Nội. Phạm Vũ Khiêm là cổ đông chính, nắm hơn 70% cổ phần và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm cùng nhiều đồng phạm tổ chức thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu để trốn nghĩa vụ thuế và sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp để đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Bị can Phạm Vũ Khiêm.

Trong quá trình sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng, mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Chuỗi hành vi này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, Phạm Vũ Khiêm và đồng phạm còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật hợp thức đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Kết quả giám định xác định, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Cáo trạng xác định từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng , thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng .

Không chỉ sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa. Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ; hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Sản phẩm giả được thu giữ tại Công ty Herbitech.

Tổng số tiền doanh thu không kê khai, che giấu khỏi cơ quan thuế lên tới khoảng 190 tỷ đồng . Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, nhiều năm liền doanh nghiệp vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cơ quan điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên giám đốc. Sau đó, Phạm Vũ Khiêm sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng .

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm trực tiếp chỉ đạo toàn bộ chuỗi hành vi vi phạm từ sản xuất hàng giả, gian lận kế toán đến rửa tiền. Hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Viện KSND tối cao truy tố bị can Phạm Vũ Khiêm về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền". Bị can Trần Thị Huệ bị truy tố về 2 tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, nhiều bị can khác là nhân sự phụ trách nghiên cứu sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kế toán và tài chính của công ty cũng bị truy tố về các tội danh liên quan.