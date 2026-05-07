Bắt thêm nhóm admin mạo danh fanpage nổi tiếng để cưỡng đoạt tài sản

2 nhóm admin lập các trang giả mạo những fanpage nổi tiếng, uy tín để lừa đảo, chiếm tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh.

Ngày 7/5, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 2 nhóm admin có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập fanpage mạo danh, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh.

Trong đó, nhóm của nghi phạm Ngọ Văn Thắng (sinh năm 2003, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) lập trang Fanpage Facebook "Mạnh Lâm TaoBao" giống với fanpage chính chủ "Lâm Taobao" là trang mua hộ điện thoại, máy tính, đồng hồ ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) có uy tín, được nhiều người Việt Nam theo dõi, bình luận và đặt mua hàng.

Bùi Bảo Ngọc cùng đồng bọn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Thắng sao chép các bài viết có nội dung quảng cáo bán điện thoại, linh kiện điện thoại, đồng hồ thông minh từ tài khoản Facebook "Nguyễn Mạnh Lâm" kèm mẫu mã, giá cả, tình trạng thiết bị của trang thật để đăng lên fanpage giả mạo.

Khi có khách hàng liên hệ mua hàng, Thắng nhắn tin để "tư vấn", đưa ra giá bán những mặt hàng khách hỏi mua thấp hơn giá thị trường. Nếu khách đồng ý mua, Thắng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Sau khi nhận đặt cọc, Thắng đưa ra nhiều lý do như điện thoại được mua từ Trung Quốc xách tay về Việt Nam nên cần đổi tiền đồng sang nhân dân tệ và phải ghi đúng nội dung chuyển khoản để không bị đánh thuế, yêu cầu họ chuyển thêm tiền để chiếm đoạt.

Khi khách hàng phát hiện bị lừa, Thắng hủy kết bạn, chặn kết nối để họ không liên hệ được.

Để tạo lòng tin, Thắng còn lên mạng xã hội Facebook tìm và liên hệ với Nguyễn Mạnh Lâm (sinh năm 2010, trú tại Phú Thọ), nhờ Lâm mở tài khoản tại 2 ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền, Thắng nhờ Lâm chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Ngọc Ánh và Phạm Thị Ánh Dương (2 tài khoản này được Thắng mua trên mạng). Từ tháng 12/2025 đến ngày 24/4/2026, Thắng chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 38,7 triệu đồng.

Cũng bằng chính thủ đoạn, chiêu trò trên, nhóm của nghi phạm Bùi Bảo Ngọc (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ) lập fanpage mạo danh "Lâm Taobao" để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại Cơ quan điều tra, Ngọc và đồng bọn khai nhận, từ đầu năm 2026 đến ngày 24/4/2026, nhóm này đã chiếm đoạt của 4 khách hàng tại Hải Phòng, Hà Nội với số tiền lên đến hơn 105 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo ai là bị hại trong 2 vụ án nêu trên vui lòng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp tài liệu, qua Đại úy Hoàng Long Khánh, Điều tra viên, SĐT: 0987.962.533.