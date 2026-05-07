Tử hình nữ DJ cầm đầu đường dây sản xuất 'nước vui' chứa ma túy

Tòa xác định bi cáo Nguyễn Thị Hoài (còn gọi là Hoài DJ) là chủ mưu, cùng đồng phạm mua bán, tàng trữ 108 kg ma túy nên phải chịu mức án cao nhất.

Chiều 7/5, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1992, còn gọi Hoài DJ) mức án tử hình về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Thạch Hoàng Minh (sinh năm 1981, ngụ Trà Vinh) bị tuyên phạt tù chung thân về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt tù chung thân đối với các bị cáo: Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân và Lê Quang Hiền cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Nguyễn Xuân Trang lãnh án 8 năm tù về cùng tội danh.

Các bị cáo tại Phiên tòa. Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+.

Theo cáo trạng, sáng 5/6/2023, tại đầu hẻm 200 Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 cũ), lực lượng chức năng phát hiện Võ Thị Quỳnh Trang và Thạch Hoàng Minh có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành lý. Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều gói ma túy "nước vui" trong vali của Trang. Tang vật thu giữ là hơn 55 kg ma túy là hỗn hợp Methamphetamine, MDMA và Nimetazepam.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khám xét nhiều địa điểm tại TP.HCM, thu giữ thêm lượng lớn ma túy và dụng cụ dùng để pha trộn, đóng gói "nước vui". Tại nơi ở của Đào Hoàng Nam (Quận 10 cũ), Cơ quan điều tra thu giữ hơn 4 kg ma túy cùng nhiều bao bì mang nhãn hiệu CHALI, Deadpool. Tại chỗ ở của Lê Quang Hiền (quận Bình Tân cũ), lực lượng chức năng thu giữ gần 20 kg ma túy.

Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hoài là người thuê các căn nhà tại đường Lê Thị Riêng và Nguyễn Văn Cừ để làm nơi ở, cất giấu và tổ chức pha trộn ma túy. Ngoài ra, Hoài thuê thêm địa điểm khác để đóng gói "nước vui", chuẩn bị máy hàn nhiệt, cân điện tử, bao bì, hương liệu và các dụng cụ phục vụ việc sản xuất ma túy.

Kết quả điều tra xác định năm 2020, Nguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và quen biết đối tượng tên Zin (chưa rõ lai lịch). Hoài được Zin giao quản lý sổ sách, đóng gói và vận chuyển ma túy "nước vui".

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh nhưng tiếp tục nhận ma túy dạng bột từ Zin để tổ chức pha trộn, đóng gói thành phẩm rồi giao lại cho người của Zin tiêu thụ. Hoài được trả công 2 USD cho mỗi gói "nước vui".

Từ tháng 2/2023 đến ngày bị bắt, Hoài cùng các đồng phạm thuê nhà tại đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 (cũ) để pha trộn ma túy. Các đối tượng lắp camera giám sát, chuẩn bị máy móc, nguyên liệu như đường, bột hương liệu cà phê, nho để trộn với ma túy; sau đó đóng gói thành các sản phẩm mang nhãn hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cáo trạng xác định các bị cáo đã mua bán trái phép hơn 108 kg ma túy các loại. Riêng Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Hưng Long và Mạc Đức Vinh tham gia mua bán hơn 106 kg ma túy; trong đó Hoài hưởng lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, Long hưởng lợi 70 triệu đồng, Vinh hưởng lợi 58 triệu đồng.

Ngoài hành vi mua bán ma túy, từ ngày 2-4/6/2023, Nguyễn Thị Hoài và Thạch Hoàng Minh còn tổ chức cho nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở thuê tại TP.HCM. Hoài cũng bị xác định tàng trữ trái phép hơn 58 gam ma túy tại nơi ở riêng.