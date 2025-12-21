Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ đòi ly hôn, chồng cầm dao chém rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

  • Chủ nhật, 21/12/2025 06:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau nhiều lần bị đánh đập, chị L. viết đơn ly hôn thì bị chồng cầm dao chém đến trọng thương.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tiến (SN 1986, trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 12/12, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tố giác về vụ giết người xảy ra tại thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình.

Kết quả điều tra xác định: Võ Văn Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc L. (SN 1989) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2. Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Vo doi ly hon anh 1

Võ Văn Tiến bị khởi tố. Ảnh: C.A.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11/12, chị L. viết đơn xin ly hôn, nhưng Tiến không đồng ý, từ đó người chồng này nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Chị L. may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.

Cách đây vài ngày, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra vụ bạo lực gia đình xảy ra tại khu phố Chánh, phường Gò Dầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h10 ngày 12/12, ông L.V.H. (SN 1968) dùng dao tấn công vợ là bà N.N.T. (SN 1972) khi bà đang ngồi trong nhà. Dù có người can ngăn, ông H. vẫn chém nhiều nhát khiến bà T. gục xuống nền nhà. Sau đó, ông H. cũng bị thương.

Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Do vết thương nặng, ông H. đã tử vong; bà T. hiện qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Qua xác minh, ông H. và bà T. là vợ chồng, mới chung sống khoảng một năm. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

