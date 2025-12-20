Phát hiện đối tượng bị truy tìm tại cửa khẩu Mộc Bài

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã kịp thời phát hiện một đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Lâm Thị Mỹ Cơ (Ảnh: Minh Luận/VOV

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, vào khoảng 17h ngày 18/12, tổ công tác làm nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu - trước đây là huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) phát hiện một trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, đối tượng được xác định là Lâm Thị Mỹ Cơ (SN 1988, trú tại 326/31 Trần Hưng Đạo, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp - trước đây là TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sử dụng hộ chiếu số E02423XXX do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17/9/2024, làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Đối chiếu thông tin nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lâm Thị Mỹ Cơ là đối tượng bị truy tìm theo Quyết định truy tìm số 15539/QĐ-CSHS ngày 12/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vụ việc, đồng thời thông báo cho cơ quan ra quyết định truy tìm để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định pháp luật.