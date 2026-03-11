Cần tiền trả nợ, thanh niên đột nhập trộm két sắt chứa hơn 5 cây vàng

Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố làm rõ, bắt giữ Trần Quang Trường (SN 2002, trú tại xã Kim Động, tỉnh Ninh Bình) để điều tra vụ trộm cắp két sắt chứa 5,2 cây vàng và tài sản khác.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 9/3/2026, bà P.T.A. (SN 1956, trú tại ngách 38/12 Khúc Thừa Dụ, phường Cầu Giấy) đến Công an phường trình báo việc nhà riêng bị đối tượng đột nhập, lấy trộm một két sắt, bên trong chứa vàng và một số trang sức có tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng .

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an phường chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để điều tra truy xét.

Bên trong chiếc két sắt bị trộm cắp có chứa 5,2 cây vàng cùng một số tài sản với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng .

Chỉ ít giờ sau đó, lực lượng Công an đã xác định thủ phạm nghi vấn là Trần Quang Trường, nên đã đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng, do không có việc làm ổn định và đang nợ nần, Trần Quang Trường đã từ Ninh Bình lên Hà Nội tìm việc và ở nhờ tại một nhà trọ cạnh nơi xảy ra vụ việc. Khoảng 13h ngày 9/3/2026, khi đi ngang qua nhà bà P.T.A., thấy bên trong tắt điện, không có người, Trường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng sau đó trèo từ tầng thượng nhà trọ bên cạnh sang nhà bị hại, dùng móc áo luồn qua khe cửa để mở chốt rồi đột nhập vào bên trong. Tại đây, Trường lục soát các phòng và lấy một số trang sức. Khi phát hiện két sắt đặt trong phòng ngủ của bà A., đối tượng bê một chiếc két nhỏ lên tầng thượng, mang sang nhà trọ bên cạnh rồi đưa xuống phòng trống để phá.

Trần Quang Trường đột nhập từ sân thượng vào nhà trộm cắp.

Trường sử dụng máy cắt kim loại để cắt bản lề và mặt sau của két sắt, lấy toàn bộ số tài sản bên trong gồm vàng và nhiều loại trang sức. Sau đó, đối tượng vứt bỏ phần cửa két sắt xuống khu vực phía sau nhà. Máy cắt được đối tượng phi tang tại khu vực cổng Công viên Cầu Giấy nhằm tránh bị phát hiện.

Cùng ngày, Trường mang một nhẫn vàng 2 "chỉ" đến cửa hàng vàng bạc trên địa bàn Hà Nội bán được hơn 34 triệu đồng. Số tiền có được, đối tượng dùng để trả nợ cho người quen và chuộc lại một xe máy đang cầm cố tại cửa hàng cầm đồ.

Ngày 10/3/2026, khi Trường quay lại phòng trọ, thì bị lực lượng Công an mời về trụ sở làm việc. Lực lượng chức năng đã thu hồi được số tài sản bị chiếm đoạt gồm 5,2 cây vàng và trang sức khác.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 củng cố hồ sơ, tài liệu để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Chỉ huy Công an phường Cầu Giấy cũng cho biết trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động tuyên truyền phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chỉ sau ít giờ kể từ khi nhận được tin trình báo, Công an phường Cầu Giấy đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, các tổ công tác cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm, không để tội phạm có cơ hội hoạt động. Việc nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị cao không chỉ góp phần giúp người dân yên tâm sinh sống, mà còn nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an phường Cầu Giấy hết lòng "vì nhân dân phục vụ".

Qua đó cũng nâng cao ý thức cảnh giác của người dân cũng như đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn địa bàn bình yên, hướng tới ngày hội non sông đang đến rất gần.