CAHN xử lý đối tượng bình luận sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội tiếp tục phát hiện, xử lý một trường hợp bình luận, bịa đặt thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bình luận có nội dung bịa đặt gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng đến bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định chủ tài khoản là chị N.N.H (SN 1989, nơi ở hiện nay: Phương Liệt, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, chị N.N.H đã thừa nhận việc đăng tải bình luật thông tin sai sự thật và gỡ bỏ bình luận, đồng thời cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Ngày 10/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà N.N.H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân" theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Để góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tích cực tuyên truyền để người thân, bạn bè hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.