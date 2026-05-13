Công an Hà Nội vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung

Công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ một phụ nữ bị người đàn ông xông vào chửi bới, hành hung khi đang trông trẻ nhỏ ở xã Phượng Dực, Hà Nội.

Hình ảnh người đàn ông và một thiếu niên lao vào hành hung phụ nữ đang ôm con nhỏ.

Ngày 13/5, Công an xã Phượng Dực (Hà Nội) điều tra vụ người đàn ông xông vào nhà hành hung phụ nữ ôm con nhỏ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người đàn ông từ ngoài đường đi vào nhà, rồi lao tới đánh người phụ nữ đang trông con nhỏ.

Dù có nhiều người chứng kiến và can ngăn, sự việc vẫn diễn ra hỗn loạn. Khi người đàn ông bị kéo ra, một nam thiếu niên tiếp tục tiến đến tát vào mặt nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài.

Video sau khi lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, đặc biệt khi nạn nhân bị đánh ngay trước mặt trẻ nhỏ.

Lãnh đạo Công an xã Phượng Dực cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5.

Bị hại vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho hay, sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định, cơ quan công an sẽ giám định thương tích, làm căn cứ xử lý những người liên quan theo quy định.

Cách nay 1 tháng, một vụ việc tương tự xảy ra tại phường Đại Thanh (Hà Nội). Khoảng 17h50 ngày 14/4, chị L.T.B.T đang trông hai con nhỏ tại cửa hàng của gia đình. Lúc này, một nam giới bất ngờ lao vào nhà với thái độ hung hãn rồi đá vào mặt chị T trước mặt 2 cháu bé.

Cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa, va đập vùng lưng xuống nền nhà cứng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, sưng phù vùng mặt. Công an xã Đại Thanh tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.