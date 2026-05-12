Người phụ nữ hành hung hàng xóm tại khu chung cư sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân Khu vực 4 Hà Nội quyết định ngày 19/5 sẽ mở phiên tòa xét xử người phụ nữ hành hung hàng xóm tại một chung cư thuộc phường Từ Liêm (Hà Nội) đầu năm 2026.

Theo đó, Hội đồng xét xử là 3 thành viên, gồm một thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Tạ Thị Phúc làm chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Vũ Thị Thủy (Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Người bị đưa ra xét xử là Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại Chung cư CT5 - ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội). Bị cáo Vân Anh bị Viện KSND Khu vực 4 Hà Nội truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (áo đỏ) cắt từ clip.

Theo cáo buộc, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chị Nguyễn Thu H. (hàng xóm) đăng tải clip về con trai của Nguyễn Thị Vân Anh lên nhóm cư dân tại Chung cư CT5 - ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình, nên khoảng 20h ngày 9/1, tại hành lang tầng 10 Chung cư CT5-ĐN2, bị cáo đã có hành vi chửi bới, đánh chị H, gây mất trật tự khu dân cư và ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Sau đó, đại diện Ban quản trị tòa nhà tới can ngăn thì Vân Anh dừng lại không đánh chị H. nữa, nhưng 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Do bị đánh đau nên chị H. sau đó có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến bệnh viện Đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị. Chị H. đã giao nộp cho cơ quan công an một clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra như trên.

Do bức xúc với việc Vân Anh đánh và chửi mình, chị H. đã đăng tải clip trên lên các trang báo, mạng xã hội khiến một bộ phận người dân rất bức xúc khi xem clip.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định người nhà Vân Anh có mặt tại hiện trường, nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.