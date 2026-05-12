Nữ tài xế kháng cáo trong vụ uống 8 lon bia tông tử vong chủ tịch xã

Nữ tài xế uống 8 lon bia sau đó lái ôtô tông chết một chủ tịch xã ở tỉnh Đắk Lắk kháng cáo bản án sơ thẩm. Phía gia đình bị hại cũng đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt.

Ngày 11/5, ông Lê Vĩnh Hảo (trú thôn 12, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã nhận được quyết định của TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/5.

Bị cáo trong vụ án là Lê Thị Cẩm Chi (trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Bị hại là ông Lê Phước Toàn (đã tử vong). Trước khi bị bà Chi lái ôtô tông tử vong, ông Toàn là Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk. Ông Hảo là đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án.

Bà Lê Thị Cẩm Chi.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, do bị cáo Lê Thị Cẩm Chi và người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm đã được TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk xét xử ngày 12/2/2026.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chi 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trong đơn kháng cáo, ông Hảo đề nghị TAND tỉnh Đắk Lắk xem xét, đánh giá đúng tính chất vụ án, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo để sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm theo hướng tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo.

Ngoài ra, ông Hảo cũng đề nghị tòa xem xét sửa một phần trách nhiệm dân sự, gồm tiền bồi thường chi phí lo tang lễ, xây lăng mộ, đồng thời buộc bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của bị hại theo quy định pháp luật, phù hợp với giá cả thị trường hiện hành.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chiều tối 3/10/2025, Lê Thị Cẩm Chi điều khiển ôtô BKS 47A-461.73 đến nhà người quen tại xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn. Tại đây, Chi cùng chủ nhà và nhiều người khác ăn nhậu, trong khoảng 2 giờ đã uống khoảng 8 lon bia.

Đến hơn 21h cùng ngày, sau khi nhận điện thoại của mẹ chồng báo con nhỏ ở nhà đang khóc, dù đã sử dụng nhiều bia rượu, Chi vẫn điều khiển ôtô trở về nhà. Khi lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do thiếu quan sát và không làm chủ tay lái, ôtô do Chi điều khiển đã tông trúng ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này, ông Toàn đang trực tiếp đứng dưới đường để chỉ đạo, điều tiết giao thông tại khu vực bị ngập sâu.

Sau tai nạn, Chi cùng người dân đưa ông Toàn vào lề đường rồi gọi điện cho chồng (ông Phạm Văn Sang) đến hiện trường. Khi thấy nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Chi rời khỏi hiện trường, về nhà cho con ăn rồi tiếp tục bỏ đi cùng một người phụ nữ tên Dung.

Trên đường đi, bà Dung hỏi vì sao không về nhà, thì Chi nói do cãi nhau với chồng. Trong quá trình di chuyển, Chi đã tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại cá nhân nhằm tránh bị liên lạc. Sau đó, cả hai ngủ qua đêm trên ôtô.

Đến khoảng 6h ngày 4/10/2025, Chi mượn điện thoại của bà Dung gọi cho chồng, thì biết ông Toàn đã tử vong sau vụ tai nạn. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, Chi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.