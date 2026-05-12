Nữ sinh bị truy nã về hành vi giết người đã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết được cán bộ công an và gia đình vận động, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, Lê Ngọc Tường Vy (SN 2008) đã ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22h ngày 23/11/2024, Vy cùng với 13 người bạn rủ nhau tập trung tại ngã ba sân banh Thanh Điền đợi anh P.Q.D. đi làm về chặn, đánh.

Do trước đó anh D. có mâu thuẫn với 2 người bạn trong nhóm, thấy anh D. đến khu vực bến phà Thốt Nốt thuộc xã Châu Thành, nhóm Vy cùng xông vào đánh D. khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Gây án xong, nhóm Vy cùng nhau bỏ về nhà.

Đối tượng Vy.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ các đối tượng trong nhóm của Vy, riêng đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can đối với Vy về hành vi trên. Ngày 2/5, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vy.