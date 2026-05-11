Đội Cảnh sát đường thủy số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Sơn Đông và Trường tiểu học Đỗ Khắc Chung tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy.

Hoạt động được triển khai tại Trường tiểu học Đỗ Khắc Chung (xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão và kỳ nghỉ hè đang đến gần.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định cơ bản của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phân tích nguyên nhân, hậu quả của các vụ tai nạn thường gặp liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Ban giám hiệu Trường cho biết cán bộ, giáo viên và học sinh vui mừng khi được Đội CSGT đường thủy số 2 hướng dẫn cách nhận biết hệ thống biển báo giao thông đường thủy, kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi đò, thuyền, cũng như các biện pháp phòng tránh tai nạn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng truyền đạt các kỹ năng quan trọng trong phòng, chống đuối nước như nhận diện khu vực nguy hiểm, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và cách hỗ trợ người bị nạn đúng cách.

Chương trình cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Các bậc phụ huynh được khuyến nghị cần trang bị cho con em kỹ năng bơi lội, kỹ năng vận động dưới nước, đồng thời tăng cường giám sát, không để trẻ tự ý vui chơi tại các khu vực sông, hồ, ao, kênh rạch, đặc biệt là nơi nước sâu, nước chảy xiết hoặc không có người giám sát.

Học sinh Trường tiểu học Đỗ Khắc Chung được hướng dẫn cụ thể cách mặc áo phao đúng quy cách, nhận diện nguy cơ và các tình huống xử lý khi có người bị đuối nước, hiểu rõ hơn về an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước, đồng thời nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn.

Nhân dịp này, lực lượng CSGT đã trao tặng 100 áo phao và nhiều phần quà học tập cho học sinh, góp phần hỗ trợ các em có điều kiện tham gia giao thông đường thủy an toàn hơn. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng cho học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.