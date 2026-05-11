Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy cùng nhóm bạn ở Cát Bà

  • Thứ hai, 11/5/2026 20:41 (GMT+7)
Công an Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nhóm 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê).

Tối 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc "sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trên đảo Cát Bà, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng).

Ca sĩ Miu Lê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy", gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

